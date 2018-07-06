الاتحاد الأوروبي قلق لحرب الرسوم الأمريكية الصينية

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه لتبادل الولايات المتحدة والصين الرسوم الجمركية، محذرا من النتائج التي ستترتب على ذلك.

وكتبت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم على "تويتر" اليوم الجمعة: "التطورات المقلقة في ما يتعلق بتصعيد الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين مدمرة للاقتصاد العالمي. الحروب التجارية سيئة وليس من السهل الفوز فيها".

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وجاء التحذير الأوروبي، بعد أن أعلنت بكين اليوم فرض رسوم جمركية على واردات أمريكية بقيمة 34 مليار دولار، وذلك فور دخول رسوم أمريكية جديدة على منتجات صينية بنفس القيمة حيز التنفيذ.

المصدر: "رويترز"