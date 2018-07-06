روسيا تطرح على الإمارات الاستثمار في مصر

دعا وزير التجارة والصناعة الروسي الإمارات، للمشاركة في تطوير المنطقة الصناعية الروسية في مصر، والتي من شأنها أن تفتح أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمام الشركات الناشطة فيها.

وجاءت دعوة الوزير الروسي خلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني بين روسيا والإمارات، في مدينة قازان الروسية اليوم الجمعة.

ويرأس اجتماعات اللجنة عن الجانب الروسي وزير التجارة والصناعة دينيس مانتوروف، وعن الجانب الإماراتي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عبد الله بن زايد آل نهيان.

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وقال مانتوروف خلال الاجتماع: "طرحنا من قبل، مسألة تنمية التعاون الصناعي والاستثماري في تنفيذ مشاريع مشتركة في بلدان ثالثة​​​. وفي هذا السياق، نقترح النظر في التعاون المشترك في تطوير المنطقة الصناعية الروسية في مصر".

وأشار إلى أن موسكو والقاهرة وقعتا في مايو الماضي اتفاقية لإنشاء منطقة صناعية روسية في شرق بورسعيد، باستثمارات تبلغ 6.9 مليار دولار.

ومن المفترض أن يتم إنشاؤها ضمن المنطقة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وستمتد على مساحة 5.25 كيلومتر مربع وسيتم تنفيذها على ثلاث مراحل ولمدة 13 عاما.

المصدر: "نوفوستي"