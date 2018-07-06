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القاهرة تعلن معدل عجز ميزانية العام المالي المنتهي

مال وأعمال

القاهرة تعلن معدل عجز ميزانية العام المالي المنتهي
Reuters Mohamed Abd El Ghany
عجز في الميزانية في مصر
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أعلن وزير المالية المصري محمد معيط مساء أمس الخميس، أن مصر تتوقع بلوغ عجز ميزانية السنة المالية 2017-2018 المنتهية في 30 يونيو الماضي 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر الوزير، أن الإيرادات المتوقعة في ميزانية السنة المالية الحالية 2018-2019 ستبلغ 989 مليار جنيه (55.47 مليار دولار)، ستسدد منها مصر 817 مليار جنيه فوائد وأقساط ديون.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن خطة طرح السندات الدولية الجديدة للسنة المالية 2018-2019 وحجمها "خلال فترة قصيرة".

وأعلنت مصر في مارس الماضي أنها تستهدف في السنة المالية 2017-2018 عجزا في الموازنة يتراوح بين 9.5 و9.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ10.9 في المئة للسنة السابقة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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