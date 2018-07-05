مشروع جديد بين مصر وإثيوبيا والسودان

ناقشت وفود رفيعة المستوى من مصر والسودان وإثيوبيا في القاهرة يومي 3 و4 يوليو، داخل مقر البنك المركزي المصري، مشروعا ثلاثيا جديدا بينهم.

وبحثت الوفود تدشين مشروع صندوق ثلاثي لتمويل المشروعات التنموية والاستثمارية، وحجم التمويل المطلوب لهذا المشروع.

وتناولت المناقشات جميع المسائل المتعلقة بإنشاء الصندوق وبصفة خاصة أهدافه، وهيكله، وإدارته، وحجم التمويل، وتم التوافق على تحديد نقاط اتصال من كل دولة لتكثيف التشاور بين الدول الثلاث في الأسابيع المقبلة تمهيدا لعقد الجولة الثانية من الاجتماعات.

وأعرب الجانب المصري عن ترحيبه باستضافة الجولة المقبلة على هامش الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الأفريقية المقررة في شرم الشيخ خلال الفترة من 5 إلى 9 أغسطس 2018.

المصدر: وكالات