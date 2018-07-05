لأول مرة منذ التسعينيات.. ارتفاع الاحتياطي الأجنبي المصري

أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي من 44.139 مليار دولار إلى 44.258 مليار دولار في نهاية يونيو، مقارنة بمايو الماضي.

ويعد هذا أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات، وبهذا يكون الاحتياطي قد ارتفع بمقدار 119 مليون دولار في يونيو.

وكانت احتياطيات مصر حوالي 19 مليار دولار، قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار، لمدة ثلاث سنوات، مع صندوق النقد الدولي في 2016، وتحرير سعر صرف العملة المحلية، ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.

المصدر: وكالات