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قطر تبيع أذون خزانة حكومية بأكثر من 200 مليون دولار

مال وأعمال

قطر تبيع أذون خزانة حكومية بأكثر من 200 مليون دولار
Reuters / Naseem Zeitoon
مصرف قطر المركزي
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أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم الأربعاء، بيع أذون خزانة بقيمة 800 مليون ريال (219.76 مليون دولار) على 3 شرائح مختلفة، نيابة عن وزارة المالية.

وأوضح مصرف قطر المركزي وفق بيان على الموقع الإلكتروني، أن قيمة الشريحة الأولى من الإصدار بلغت 400 مليون ريال بعائد 2.26%، وأجل 3 أشهر حيث تستحق في 2 أكتوبر المقبل.

وبلغت قيمة الشريحة الثانية 200 مليون دينار وأجل 6 أشهر لتستحق في 2 يناير 2019، فيما بلغ العائد 2.56%.

أما الشريحة الثالثة فقد أصدرت لأجل 9 أشهر حيث تستحق في 2 أبريل المقبل، وبقيمة 200 مليون دينار، وعائد 2.79%.

وكان المركزي القطري قد طرح مطلع يونيو 2018، أذون خزانة بقيمة 1.2 مليار ريال وزعت على 3 شرائح مختلفة.

وأذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، لذا تعد من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

www.qcb.gov.qa

المصدر: وسائل إعلام قطرية + مصرف قطر المركزي

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