قطر تبيع أذون خزانة حكومية بأكثر من 200 مليون دولار
أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم الأربعاء، بيع أذون خزانة بقيمة 800 مليون ريال (219.76 مليون دولار) على 3 شرائح مختلفة، نيابة عن وزارة المالية.
وأوضح مصرف قطر المركزي وفق بيان على الموقع الإلكتروني، أن قيمة الشريحة الأولى من الإصدار بلغت 400 مليون ريال بعائد 2.26%، وأجل 3 أشهر حيث تستحق في 2 أكتوبر المقبل.
وبلغت قيمة الشريحة الثانية 200 مليون دينار وأجل 6 أشهر لتستحق في 2 يناير 2019، فيما بلغ العائد 2.56%.
أما الشريحة الثالثة فقد أصدرت لأجل 9 أشهر حيث تستحق في 2 أبريل المقبل، وبقيمة 200 مليون دينار، وعائد 2.79%.
وكان المركزي القطري قد طرح مطلع يونيو 2018، أذون خزانة بقيمة 1.2 مليار ريال وزعت على 3 شرائح مختلفة.
وأذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، لذا تعد من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
المصدر: وسائل إعلام قطرية + مصرف قطر المركزي