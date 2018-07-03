شركة بريطانية تتوقع استكشاف 34 تريليون قدم مكعب من الغاز في المغرب

قالت شركة التنقيب عن الغاز والنفط البريطانية "ساوند إنرجي" إن الجهة الشرقية من المغرب تتوفر على موارد واعدة من الغاز مقدرة الكميات التي يمكن استكشافها بين 20 و34 تريليون قدم مكعب.

وأشارت الشركة العالمية في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي إلى أن عمليات التنقيب في منطقة "تندرارا" في المنطقة الشرقية أسفرت عن اكتشاف آبار بحمولة هيدروكربونية كبيرة ناتجة عن مصادر صخرية غنية بالكاربونات، وأن النتائج الرئيسة لمسح هذه الصخور أظهرت توفرها على كميات كافية من الغاز.

وكشفت الشركة البريطانية عن الدراسة الجديدة بعد حصولها على الموافقة الرسمية من وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ووزارة الاقتصاد لبدء عمليات التنقيب في عدد من الحقول التي يتوقع أن تتواجد فيها كميات هامة من الغاز.

وفيما تسعى الشركة البريطانية إلى توسيع نطاق بحثها عن مصادر الطاقة في المغرب، قالت إن "مشروع استخراج الغاز من الحقول المغربية سيمتد إلى غاية سنة 2034، إذ ستقوم المجموعة وشركاؤها بدفع رسوم سنوية اعتبارا من بدء إنتاج الغاز التجاري، وسيكون بمقدورها تمديد المشروع بعد استكمال تاريخ العقد.

كما تسعى أيضا إلى تخصيص أكثر من 15 مليار دولار كأسهم جديدة في السوق من أجل تسهيل عمليات التحويل، وقالت إن هذا سيسمح لها بتعزيز رأسمالها الخاص في وقت تبدأ برنامج حفر ثلاثي الآبار في المغرب.

Sound announces USD15M placing, strengthening balance sheet pre the forthcoming exploration wells. — Sound Energy (@soundenergyplc) 2 июля 2018 г.

وبينت أن الكلفة المخصصة للتجهيز والبنية التحتية تبلغ حوالي 184 مليون دولار.

جدير بالذكر أن "ساوند إنرجي" "Sound Energy" رفعت رأسمالها بأزيد من 300 مليون درهم مغربي وذلك من خلال إطلاق عرض للمستثمرين الراغبين في المشاركة في رأسمالها، بهدف دعم وتمويل أنشطتها في حقل "تندرارا" الذي يقع شرق المغرب قرب فكيك.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي