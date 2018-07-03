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رجل أعمال مصري يوجه ضربة موجعة لـ"فولكس فاغن"

مال وأعمال

رجل أعمال مصري يوجه ضربة موجعة لـ
vesti.ru
سيارة فولكس فاغن
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قالت شركة فولكس فاغن الألمانية للسيارات إن رجل الأعمال المصري محمد شفيق جبر، الذي يخوض نزاعا تجاريا وقضائيا ضد الشركة في القاهرة، يقف وراء تحقيق أطلقه الكونغرس الأمريكي ضدها.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية، فإن رجل الأعمال المصري يحاول الكشف عن غش الشركة الألمانية في كميات انبعاثات الديزل التي تصدرها مركباتها.

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وقالت الشركة في خطاب للكونغرس الأمريكي، الاثنين، إن جبر يحاول جاهدا في الولايات المتحدة الكشف عن وثائق وشهادات جديدة من فولكس فاغن تتعلق بغشها في كميات الانبعاثات، بسبب نزاع تجاري مع رجل الأعمال المصري قطعت الشركة على أثره علاقتها به عندما رفض التوقيع على "اتفاقية تصدير عادية".

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وقالت بلومبرغ إن خطاب فولكس فاغن للكونغرس يقول إن جبر رفع دعوى قضائية أمام محكمة مصرية ضد الشركة الألمانية، كما استأجر مجموعات في الولايات المتحدة، لخلق ضغط على الشركة في الكونغرس الأمريكي ووسائل الإعلام عبر كتابة مقالات افتتاحية وإعلانات تلفزيونية تهاجم الشركة الألمانية.

وكانت لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا في مجلس النواب الأمريكي فتحت تحقيقا جديدا في ادعاءات غش فولكس فاغن في بيانات الانبعاثات في أبريل الماضي، حيث تقدم رئيس اللجنة لامار سميث وعضوة اللجنة دانا روهرابشير بعدة طلبات لاستدعاء الرئيس التنفيذي لفولكس فاغن هربرت دايس والحصول على وثائق من الشركة، وكان آخرها في 28 يونيو الماضي.

المصدر: بلومبرغ

// 26.06.2018 по тикету 15478

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