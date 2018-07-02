أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسي سليم الفرياني، استئناف الرحلات الجوية بين تونس وليبيا نهاية الشهر الجاري.

وأكد الوزير الذي يترأس وفد بلاده إلى المنتدى الاقتصادي الليبي التونسي في طرابلس، أن زيارته تأتي في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات من أجل خلق كيان اقتصادي قوي يكون بوابة لدخول المستثمرين من دول العالم لإفريقيا عن طريق ليبيا وتونس.

وذكر الفرياني أن الإعداد جار لعمل اللجنة المشتركة الليبية التونسية على مستوى وزراء الخارجية الأسبوع المقبل، تمهيدا للقمة التي ستجمع بين رئيسي حكومتي البلدين نهاية أغسطس المقبل.

كما أشار الوزير التونسي على هامش المنتدى إلى تراجع التبادل التجاري بين تونس وليبيا من ملياري دولار إلى مليار واحد، وأعرب عن أمله بأن يزداد حجمه إلى 3 مليارات دولار في عام 2020.

المصدر: وكالات