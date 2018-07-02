الجدل التجاري بين موسكو وواشنطن ضمن منظمة التجارة العالمية يبدأ رسميا

أكدت منظمة التجارة العالمية حصولها على طلب رسمي من قبل روسيا لإطلاق المشاورات مع الولايات المتحدة حول الرسوم على الصلب والألمنيوم.

وذكر المكتب الصحفي للمنظمة أن "روسيا طلبت من منظمة التجارة العالمية مشاورات حول الجدل مع الولايات المتحدة المتعلق بالرسوم الأمريكية على بعض منتجات الصلب والألمنيوم المستوردة".

وأوضحت المنظمة أنه تم توزيع الطلب على أعضائها اليوم الاثنين 2 يوليو، وأن تقديم هذا الطلب يعني انطلاق الجدل التجاري رسميا.

وأضافت المنظمة أن روسيا اعتبرت أن الرسوم الأمريكية لا تتجاوب مع اتفاقية التعريفات والتجارة لمنظمة التجارة العالمية الموقعة في عام 1994 والاتفاقية حول إجراءات الحماية.

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وأشارت إلى أن هذه هي الشكوى السابعة من هذا القبيل، حيث سبق أن توجهت إلى المنظمة الصين والهند والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك والنرويج.

وكان وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين قد أعلن يوم الجمعة الماضي عن رفع الشكوى أمام منظمة التجارة العالمية احتجاجا على الرسوم التجارية الأمريكية على الصلب والألمنيوم بالنسبة 25 و10 بالمئة على التوالي، والتي فرضتها الإدارة الأمريكية منذ 23 مارس الماضي.

المصدر: تاس