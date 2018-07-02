الاتحاد الأوروبي يحذر واشنطن من مغبة فرض رسوم على واردات السيارات الأوروبية

حذر الاتحاد الأوروبي واشنطن من مغبة فرض رسوم على واردات السيارات من أوروبا، مشيرا إلى أن شركاء الولايات المتحدة يمكنهم اتخاذ إجراءات جوابية على بضائع أمريكية بقيمة 294 مليار دولار.

وقالت المفوضية الأوروبية التي تتولى السياسة التجارية لأعضاء الاتحاد الـ28، في رسالة موجهة إلى السلطات الأمريكية: "قد تتعرض صادرات أمريكية (إلى أوروبا) تصل قيمتها إلى 294 مليار دولار إلى تدابير مضادة"، وهو ما يساوي 19% من مجموع الصادرات الأمريكية للعام 2017، حسب الرسالة.

وتعتبر هذه المرة الأولى، التي ترد فيها بروكسل على تصريحات واشنطن بخصوص إمكانية فرض رسوم على صادرات السيارات وقطع الغيار من دول الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الخطوة الأوروبية ردا على تصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، بأن تصرفات الاتحاد الأوروبي في المجال الاقتصادي سيئة مثل تصرفات الصين.

وقال ترامب في حديثه مع قناة "Fox News": "آسف، ربما أن الاتحاد الأوروبي سيئ مثل الصين، لكن بمقياس أصغر. إنه ينظم أشياء فظيعة بالنسبة لنا. أنظروا إلى الوضع في مجال السيارات. إنهم يرسلون إلينا سيارات مرسيدس، في حين لا يمكننا إرسال سياراتنا إليهم".

وأشار ترامب إلى أن الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يميل لصالح الاتحاد بأكثر من 150 مليار دولار سنويا.

المصدر: وكالات