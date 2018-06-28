البنك الدولي يمنح تونس قرضا بقيمة 500 مليون دولار

أعلن البنك الدولي منح تونس قرضا بقيمة 500 مليون دولار، لدعم الإصلاحات الأساسية في البلاد التي تعمل على تعزيز الاستثمار الخاص وتحسين أمن الطاقة.

وحسبما ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، جاء في بلاغ للبنك الدولي أن هذا القرض يهدف كذلك إلى حماية الأفراد والعائلات من الطبقة الهشة وتبسيط إجراءات التصدير والتوريد، علاوة على تمكين المؤسسات الصغرى من الحصول على قروض وتسهيل التحول نحو الطاقات النظيفة.

وتشهد تونس صعوبات اقتصادية، حيث لم تتمكن الحكومات في البلاد من تقليص عجز الميزانية.

ويشار إلى أن تونس تحتاج إلى قروض بحجم 3 مليارات دولار في هذا العام وحده.

المصدر: وات، رويترز