الجزائر تزيد الرسوم الجمركية على سلع بدلا من حظر استيرادها

وافق البرلمان الجزائري على خطة للحكومة لرفع حظر استيراد عدد كبير من السلع وإبداله برسوم جمركية تتراوح بين 30 و200 %.

وقالت الحكومة إن لجنة من وزراء التجارة والمالية والصناعة ستتشكل لتحديد قائمة السلع التي ستطبق عليها الرسوم الجمركية.

وتعتبر الحكومة الجزائرية أن زيادة الرسوم الجمركية ستشمل السلع التامة الصنع، وتهدف لتشجيع الشركات المحلية وحمايتها من المنافسة الأجنبية.

وتحاول الحكومة تخفيف الضغط على الموازنة العامة للبلاد منذ عام 2014، عندما بدأت أسعار النفط الخام بالهبوط وتسببت في انخفاض إيرادات الطاقة بحوالي 50%، في الوقت الذي تشكل فيه إيرادات النفط والغاز 95 % من إجمالي الصادرات و60 % من ميزانية الدولة البالغ عدد سكانها 41 مليون نسمة.

المصدر: رويترز

علي الخطايبة