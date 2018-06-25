اتفاقية بين موسكو والقاهرة في مجال الشحن الجوي

وقعت شركة مصر للطيران للشحن الجوي، اليوم الاثنين، اتفاقية لخدمة ومناولة بضائع شركة الخطوط الجوية الروسية "إيرفلوت"، من خلال مجمع بضائع شركة مصر للطيران للشحن الجوي في القاهرة.

وقال رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، باسم جوهر، في بيان اليوم، إن الاتفاقية تأتي حرصا على دعم الاقتصاد القومي المصري، من خلال فتح أسواق جديدة لغزو الأسواق الخارجية، وجلب عملة صعبة للبلاد.

وأبدت شركة مصر للطيران للشحن الجوي، كامل استعدادها لتقديم خدمة متكاملة لشركة "إيرفلوت"، على أن يكون ذلك تمهيدا لبدء اتفاقيات شراكة تجارية مستقبلية بين الشركتين.

يشار إلى أن شركة "إيرفلوت" الروسية تسير 4 رحلات أسبوعية من مطار القاهرة إلى موسكو.​

المصدر: وكالات