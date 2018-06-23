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بتكوين تهبط لأدنى مستوى لها خلال 4 أشهر

مال وأعمال

بتكوين تهبط لأدنى مستوى لها خلال 4 أشهر
Reuters
(صورة أرشيفية)
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هبطت عملة بتكوين الرقمية لأدنى مستوى لها في 4 أشهر، مواصلة منحى هبوطيا، إثر مطالبة هيئة تنظيم قطاع المال في اليابان، بورصات العملات الرقمية بتحسين أنظمتها لمكافحة غسيل الأموال.

وهبطت العملة الرقمية الأشهر في العالم إلى 6085.59 دولار مقابل البتكوين الواحد، في بورصة "بتستامب" الرقمية، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل شهر فبراير، وغير بعيدة عن أضعف مستوى لها هذا العام عندما تراجعت قليلا عن 6000 دولار.

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وخسرت بتكوين حوالي 56% من قيمتها منذ بداية 2018 بعد أن سجلت صعودا فلكيا بلغ أكثر من 1300% العام الماضي.

المصدر: رويترز

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