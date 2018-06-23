رفع أسعار البنزين في تونس للمرة الثالثة خلال 2018

أعلنت الحكومة التونسية رفع أسعار البنزين والوقود بنحو 4% وذلك للمرة الثالثة خلال ستة أشهر، تحت ضغوط من المقرضين الدوليين لتنفيذ حزمة إصلاحات تخفض من عجز الموازنة.

وقالت وزارة الطاقة في تونس في بيان، إنه "تقرر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية بداية من منتصف هذه الليلة كما يلي: البنزين الخالي من الرّصاص (الرفيع): زيادة بخمسة وسبعين (75) مليما ليصبح الجديد: 1925 مليما".

وكان صندوق النقد الدولي قال هذا العام إن من بين أولويات عام 2018 في تونس، زيادة حصيلة الضرائب والامتناع عن زيادة الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع، وزيادة أسعار الوقود على أساس فصلي.

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وقال وزير الإصلاحات توفيق الراجحي في وقت سابق هذا الشهر إن قيمة دعم الدولة للمحروقات سترتفع في 2018 إلى نحو أربعة مليارات دينار من 1.5 مليار متوقعة بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتأمل الحكومة في خفض العجز إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع نحو 6% العام الماضي.

وكانت تونس رفعت أسعار البنزين والوقود في شهري مارس ويناير هذا العام.

(1 دولار = 2.59 دينار تونسي)

المصدر: رويترز