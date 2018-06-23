هذه الدول قد تؤيد رفع العقوبات الأوروبية عن روسيا!

ذكر النائب في البرلمان الأوروبي نيكولا باي أسماء الدول في الاتحاد الأوروبي التي قد تؤيد رفع العقوبات عن روسيا، داعيا لوقف ما يشبه "الحرب الباردة" الجارية الآن ضد موسكو.

وقال باي في حديث أدلى به لقناة RT:"أظن أن كثيرا من الدول الأوروبية صارت تتمسك بموقف معقول تجاه روسيا، ومن بينها كل من المجر والنمسا وإيطاليا، وذلك بالإضافة إلى الكثير من البرلمانيين والخبراء الاقتصاديين والسياسيين في جميع أنحاء أوروبا، الذين يرغبون بعلاقات إيجابية مع روسيا، لأن ذلك يتفق مع مصالحنا".

واعتبر باي أن "هذه العقوبات عكسية تماما. الحظر الروسي المفروض على استيراد السلع الغذائية يلحق أضرارا بمنتجينا وبالزراعة الأوروبية"، داعيا إلى "الخروج من هذه الدوامة ووقف ما يشبه "الحرب الباردة" ضد روسيا".

وسبق أن نقلت وكالة رويترز عن مصادرها أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا بشأن تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لمدة نصف العام، وذلك أثناء قمة الاتحاد الأوروبي التي ستنعقد 28-29 يونيو الجاري.

يذكر أن فترة سريان مفعول العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على قطاعات في الاقتصاد الروسي ستنتهي 31 يوليو المقبل.

المصدر: RT