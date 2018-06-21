مصر تعلن عن عدد الشركات المؤسسة خلال شهر واحد

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، أن شهر مايو 2018 شهد ارتفاعا في عدد الشركات الجديدة بنسبة 7%، مقارنة بشهر مايو 2017، لتصل إلى 1784 شركة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن رؤوس الأموال المصدرة للشركات ارتفعت في مايو بنسبة 106%، لتبلغ 4.36 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2.1 مليار جنيه خلال مايو 2017، وارتفعت رؤوس الأموال المدفوعة للشركات بنسبة 131%، لتبلغ 565 مليون جنيه، مقارنة بنحو 245 مليون جنيه خلال مايو 2017.

وأشارت الوزارة، في نشرتها الشهرية، إلى أن قطاع الخدمات جاء في المركز الأول بنسبة 58.8 بتأسيس 1028 شركة، يليه قطاعات الصناعة بتأسيس 440 شركة، والزراعة بـ110 شركة، والاتصالات بـ84 شركة، والتشييد والبناء بـ71 شركة، والسياحة بـ15 شركة.

المصدر: المصري اليوم