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"روس نفط" تكافئ شرودر بـ 600 ألف دولار

مال وأعمال

Sputnik
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قرر مساهمو شركة "روس نفط"، في الاجتماع السنوي اليوم الخميس، دفع مكافأة مالية لرئيس مجلس إدارة الشركة، المستشار الألماني السابق، غيرهارد شرودر، بقيمة 600 ألف دولار.

وانتخب المساهمون في سبتمبر من العام الماضي غيرهارد شرودر كعضو في مجلس الإدارة ومن ثم كرئيس للمجلس، وفي يناير الماضي قال رئيس "روس نفط"، إيغور سيتشين، إن شرودر رفض قبول راتب مالي لقاء عمله في مجلس الإدارة.

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ولكن في وقت لاحق أكد ممثل الشركة، أنها تصر على حصول شرودر على أجور مالية لقاء عمله، لأنه يؤدي أعمال ضخمة ومهمة جدا بالنسبة للشركة.

المصدر: نوفوستي

إدوارد سافين

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