فرنسا مسؤولة عن تأخير ثلث الرحلات الجوية في أوروبا

أفادت صحيفة "باريزيان" الفرنسية بأن المرحّلين الجويين الفرنسيين يتحملون المسؤولية عن ثلث حالات تأخير الرحلات الجوية في أوروبا في الفترة بين 2004 و2016 .

وقالت الصحيفة نقلا عن اللجنة المالية لمجلس الشيوخ الفرنسي إن الإضرابات التي ينظمها المرحلون الفرنسيون تؤثر على النقل الجوي في أوروبا أكثر من الإضرابات في كل الدول الأوروبية الأخرى.

وأكد السيناتور الفرنسي فينسان كابو-كانيل في تقريره أن المرحلين الفرنسيين سجلوا رقما قياسيا في عدد الإضرابات التي استمرت 254 يوما، وقال: "بلادنا تتحمل المسؤولية عن تأخير 33% من الرحلات الجوية في أوروبا بسبب عمل المرحلين الجويين".

وأضاف كابو-كانيل أن خسائر الشركات الجوية بسبب التأخير تقدر بـ300 مليون يورو، مشيرا إلى أن السبب الثاني لتأخير الرحلات يعود إلى المعدات القديمة التي يستخدمها المرحلون الفرنسيون، إذ أن "معدات التحكم لديهم قديمة جدا وتتخلف كثيرا في هذا المجال عن بلدان الجوار".

يذكر أن المرحلين الجويين اليونانيين احتلوا المرتبة الثانية من حيث تنظيم الإضرابات حيث أجروا إضرابات استمرت 46 يوما إجمالا.

أما المرتبة الثالثة في تعطيل الرحلات الجوية، فقد كانت من نصيب الإيطاليين الذين استمرت إضراباتهم 37 يوما خلال الفترة المذكورة.

المصدر: وكالات