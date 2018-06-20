"أيروفلوت" الروسية تحصد جائزة جديدة

صنفت جمعية الطيران العالمية "APEX" شركة الطيران الروسية "أيروفلوت" كأفضل شركة طيران في أوروبا، متجاوزة بذلك عددا من الشركات العالمية من حيث تقديم الخدمات.

ورشحت الجمعية الأمريكية "أيروفلوت" للحصول على جائزتين هما "أفضل شركة عالمية في أوروبا" و"الشركة الأوروبية ذات المقاعد الأكثر راحة"، لكن في نهاية الأمر تقرر منح الناقلة الروسية جائزة "أفضل شركة طيران في أوروبا".

وجرت مراسم منح الجوائز لشركات الطيران الفائزة يوم أمس الثلاثاء في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

يشار إلى أن "APEX" هي شركة أمريكية متخصصة في دراسة جودة الخدمات التي تقدم للركاب من قبل شركات الطيران، وتتألف هذه الجمعية من مؤسسات وخبراء مهتمين بتقديم شركات الطيران العالمية الخدمات عالية الجودة.

المصدر: وكالات