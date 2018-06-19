وزير النفط الإيراني: أوبك ليست جزءا من وزارة النفط الأمريكية

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، إن النفط ليس سلاحا أو أداة سياسية، مؤكدا أن "منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) ليست جزءا من وزارة الطاقة الأمريكية.

وقبيل توجهه لحضور قمة الأوبك في فيينا، اليوم الثلاثاء، قال زنغنه: "نؤمن بأن السيد ترامب يفضل أسعار نفط أعلى لدعم الإنتاج الصخري في أمريكا، لكنه يهاجم الأوبك، وخاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي، لتجنب ضغوط الرأي العام لزيادة أسعار النفط".

وأضاف زنغنه أن وضع الأسعار المرتفعة للنفط خلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل بقاء ارتفاع أسعار النفط العالمية لدعم الإنتاج الصخري الأمريكي.

وأكد أنه لا يعتقد بالتوصل لاتفاق خلال اجتماع "الأوبك".

وأواخر 2016، توصلت الأوبك وعدد من الدول الأخرى المنتجة للنفط (الأوبك +) إلى اتفاق على خفض إنتاجها بقدر 1,8 مليون برميل في اليوم من مستوى أكتوبر 2016، على أن تخفض روسيا إنتاجها بموجب الاتفاق بنحو 300 ألف برميل يوميا.

ودخلت الصفقة حيز التنفيذ بداية العام 2017، وتم تمديدها مرتين، ومددت في المرة الأخيرة حتى أواخر العام 2018.

وتستضيف فيينا، في 21 يونيو، اجتماعا للجنة الوزارية للمتابعة التابعة للأوبك +، ويليه، في 22 يونيو، اجتماع للدول الأعضاء في الأوبك. أما في 23 يونيو، فستعقد في العاصمة النمساوية قمة الدول الـ24 الأعضاء في الأوبك +. ويتوقع أن يناقش المشاركون في الاجتماعات الثلاثة إمكانية زيادة الإنتاج في إطار صفقة الأوبك +.

المصدر: وكالات