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شركة طيران سورية خاصة تقوم بتسيير رحلات إلى الإمارات

مال وأعمال

شركة طيران سورية خاصة تقوم بتسيير رحلات إلى الإمارات
Reuters
مطار دبي الدولي
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أعلنت شركة طيران "أجنحة الشام" السورية الخاصة، عن بدء تسيير رحلاتها إلى الإمارات، انطلاقا من مطلع شهر يوليو القادم، على أن تكون أولى وجهاتها إلى مطارات الشارقة ثم دبي وأبوظبي.

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وقال مصدر في الشركة إن: "تسيير هذه الرحلات جاء بعد سلسلة من الإجراءات للحصول على الموافقات اللازمة لهبوط طائراتها في مطار الإمارات".

وأضاف أن الرحلة الأولى إلى الشارقة ستكون بتاريخ الـ 7 من شهر يوليو المقبل.

وكانت أجنحة الشام أعلنت في وقت سابق، عن بدء تسيير رحلات إلى موسكو في الـ 4 من يوليو المقبل، ومن الوجهات التي أعادت الشركة تسيير رحلات إليها، مدينة أربيل في شمال العراق.

المصدر: وكالات

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