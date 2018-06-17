شركة طيران سورية خاصة تقوم بتسيير رحلات إلى الإمارات

أعلنت شركة طيران "أجنحة الشام" السورية الخاصة، عن بدء تسيير رحلاتها إلى الإمارات، انطلاقا من مطلع شهر يوليو القادم، على أن تكون أولى وجهاتها إلى مطارات الشارقة ثم دبي وأبوظبي.

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وقال مصدر في الشركة إن: "تسيير هذه الرحلات جاء بعد سلسلة من الإجراءات للحصول على الموافقات اللازمة لهبوط طائراتها في مطار الإمارات".

وأضاف أن الرحلة الأولى إلى الشارقة ستكون بتاريخ الـ 7 من شهر يوليو المقبل.

وكانت أجنحة الشام أعلنت في وقت سابق، عن بدء تسيير رحلات إلى موسكو في الـ 4 من يوليو المقبل، ومن الوجهات التي أعادت الشركة تسيير رحلات إليها، مدينة أربيل في شمال العراق.

المصدر: وكالات