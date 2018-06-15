بوتين يبحث قضية تمديد صفقة أوبك+ مع مجلس الأمن القومي الروسي

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قضية تمديد صفقة "أوبك+" مع الأعضاء الداعمين لمجلس الأمن القومي الروسي إضافة إلى الاتصالات الدولية بين بوتين وزعماء الدول الأخرى.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس بوتين تطرق إلى قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي جرت في 9-10 يونيو في الصين واتصالاته مع زعماء الدول الأجنبية، كما ناقش اتفاق أوبك+ في ظل اللقاء الذي أجراه مع الأمير محمد بن سلمان آل سعود الخميس.

المصدر: وكالات