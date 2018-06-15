الاتحاد الأوروبي يرد على رسوم ترامب

وافقت دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع على خطة لفرض رسوم تجارية بحجم 2.8 مليار يورو على استيراد السلع الأمريكية، ردا على الرسوم التجارية الأمريكية ضد أوروبا.

ويتعين على المفوضية الأوروبية إقرار هذه الخطة لتصبح الإجراءات سارية المفعول. ومن المقرر أن تعقد المفوضية الأوروبية اجتماعا لها يوم 20 يونيو الجاري.

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وفي وقت سابق فرضت الولايات المتحدة رسوما تجارية على واردات الصلب (25 بالمئة) والألومنيوم (10 بالمئة) من الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى.

وردا على ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي التحرك ضمن منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى فرض رسوم على بعض السلع الأمريكية، وبحث إمكانيات حماية سوق الصلب والفولاذ الأوروبية.

المصدر: "رويترز"