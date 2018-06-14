روسيا والسعودية تتفقان على توسيع التعاون من أجل استقرار أسواق الطاقة

اتفقت روسيا والسعودية على توسيع التعاون من أجل استقرار أسواق الطاقة، حسب البيان المشترك لوزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ونظيره السعودي خالد الفالح.

واتفق الجانبان على العمل مع كافة الأطراف التي وقعت على "إعلان التعاون" من أجل إنشاء بنية للتعاون في مجال النفط وإشراك منتجين كبار آخرين.

وأكد الطرفان نيتهما التمسك بمبادئ السعي إلى سوق متزنة، بالإضافة إلى مبدأ المسؤولية المشتركة لكافة الأطراف عن استقرار سوق النفط. ويعتزمان دعم النفط والغاز كعنصرين أساسيين لميزان الطاقة العالمي.

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كما تعتزم روسيا والسعودية مواصلة الاستثمار في قطاع النفط والغاز لتلبية الطلب المتزايد على النفط والتعويض عن الانخفاض الطبيعي للإنتاج. وينوي البلدان زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة لزيادة فاعلية استخدام الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي بموازاة تسريع التقدم التكنولوجي.

واتفقت روسيا والسعودية على العمل على اتفاقية ثنائية شاملة تراعي المبادئ الآنفة الذكر.

وتعليقا على البيان المشترك، اعتبر رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف، أن مواصلة التعاون بين روسيا والسعودية وقرارهما بتمديد اتفاق خفض الإنتاج لدول "أوبك+" سيؤدي إلى استقرار أسعار النفط ونمو الاقتصاد العالمي.

المصدر: تاس