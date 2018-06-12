إيران تبتكر طريقة فريدة لاستخلاص المحروقات من الوحل النفطي

كشف رئيس مجلس الإدارة في شركة مصفاة "كرمانشاه" للنفط في إيران، سهراب برانديشه عن ابتكار أنواع من المحفزات الكيميائية لاستخلاص المحرقات من الوحل النفطي.

وأكد برانديشه، أن هذه العملية المبتكرة تعد الأولى من نوعها في العالم، وجعلت من "مصفاة كرمانشاه منفردة بتصنيع هذا المنتج وباتت مرجعا لإنتاج محفزات الحقن في قطاع النفط".

وأضاف أن الصناعات النفطية في كافة أنحاء العالم، تفرز ما يعادل 4.1 مليون برميل وحل نفطي يوميا، مما يشكل خطرا على المحيط البيئي.

وأضاف أنه يوميا يتم التخلص من ملايين براميل الوحل النفطي، داخل مخازن التخزين المؤقتة والحفر والأحواض، موضحا أن هذه المادة تتشكل في جميع أماكن ومواقع تخزين النفط الخام مثل حاويات التخزين ومحطات النقل وناقلات النفط البحرية، والصهاريج ومصافي النفط، وبالتالي تخلق مشاكل جمة.

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وقال إنه في الوقت الراهن يتم التخلص من الوحل النفطي في العالم عن طريق دفنه في مكبات النفايات أو عبر حرقه داخل أفران حرق النفايات، مشيرا إلى أن ذلك يتسبب بتلوث المحيط البيئي.

من جانبه، أوضح منفذ المشروع محسن يوسفي فر، أن المحفزات تعمل على "إعادة تدوير 85% من الوحل النفطي، وتغيير تكوينها عبر الترابط الجزيئي وتحويلها إلى مادة المازوت عالية الجودة".

المصدر: وكالة تسنيم