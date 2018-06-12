الجزائر تدرس تصدير الطاقة الكهربائية إلى ليبيا وتونس

تدرس الحكومة الجزائرية مشروع تصدير الطاقة الكهربائية إلى الدول المجاورة، وعلى رأسها تونس وليبيا بغرض رفع مداخيلها وإنعاش الخزينة العامة.

وصرح وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني بأن بلاده تنوي تصدير الطاقة الكهربائية "لكل من ليبيا (3000 ميغاوات) وتونس (300 ميغاوات) في خطوة أولى" مشيرا إلى أن العمل يسير في الوقت الراهن على إنجاز وتدعيم شبكات نقل هذه الطاقة بين الجزائر والدول المجاورة.

وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تأتي في وقت ارتفعت تغطية الشبكة الكهربائية عبر الوطن من %30 عام 2000 إلى 99% في الوقت الحالي، وانتقلت قدرات الطاقة الكهربائية من 8000 ميغاوات عام 2000 إلى 18000 ميغاوات حاليا بسبب دخول عدد من المشاريع الاستراتيجية حيز الخدمة كلفت الخزينة العمومية مبالغ ملحوظة.

وأكد قيطوني حرص الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على ربط جميع مناطق البلاد بما فيها الجنوب الكبير بالشبكة الكهربائية إضافة إلى الغاز الطبيعي، قائلا إن المشروع الجديد سيكون بمثابة بوابة جزائرية لتصدير الكهرباء نحو دول القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن الجزائر تصدر اليوم 150 ميغاوات إلى تونس و100 ميغاوات إلى المغرب.

المصدر: kapitalis.com