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دبي تخفض رسم مبيعات المنشآت الفندقية بنسبة 3%

مال وأعمال

دبي تخفض رسم مبيعات المنشآت الفندقية بنسبة 3%
Ahmed Jadallah
(صورة أرشيفية)
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أصدر ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قرارا بتخفيض رسم مبيعات المنشآت الفندقية بنسبة 3% ليصبح 7% عوضا عن 10% بهدف تعزيز تنافسية دبي السياحية وتشجيع الاستثمار فيها.

وورد في بيان لولي عهد دبي: "بتوجيهات من محمد بن راشد (نائب رئيس الدولة) تهدف لتعزيز جاذبية دبي كوجهة مفضلة للاستثمارات ووجهة سياحية عالمية، أصدرنا قرارا اليوم بتخفيض رسم مبيعات المنشآت الفندقية".

ويأتي هذا القرار مكملا لقرار المجلس التنفيذي الصادر الأسبوع الماضي والقاضي بتخفيض رسم الأسواق بنسبة 50%، لتقديم مجموعة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية والتشريعية الجديدة التي تهدف لتخفيض كلفة ممارسة الأعمال وتوفير مزيد من الدعم للشركات العاملة في دبي وجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة.

المصدر: وكالات

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