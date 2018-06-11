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مصادر مصرفية توضح حقيقة ما يشاع عن عملة ورقية من فئة 500 جنيه مصري

مال وأعمال

مصادر مصرفية توضح حقيقة ما يشاع عن عملة ورقية من فئة 500 جنيه مصري
Reuters Amr Dalsh
جنيهات مصرية
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أثار نبأ تصميم عملة ورقية من فئة الـ500 جنيه في الأيام الماضية الجدل بين المصريين على شبكات التواصل الاجتماعي، وراجت على الإنترنيت صورة لعملة من هذه الفئة نفت مصادر مصرفية صحتها.

ونقلت صحيفة " اليوم السابع" عن مصادر مصرفية مسؤولة تأكيدها أن لا نية في الوقت الحالي لإصدار ورقة نقدية من فئة 500 جنيه، مؤكدة على أن عملية إصدار أوراق النقد الجديدة تخضع لمعادلات اقتصادية معقدة، ومعايير أمنية دولية صارمة.

وأضافت المصادر، أن صورة ورقة فئة الـ500 جنيه المتداولة غير صحيحة، فيما الصورة تبين توقيع هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري السابق عليها وبتاريخ إصدار 15 نوفمبر 2016.

المصدر: اليوم السابع

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