مصادر مصرفية توضح حقيقة ما يشاع عن عملة ورقية من فئة 500 جنيه مصري

أثار نبأ تصميم عملة ورقية من فئة الـ500 جنيه في الأيام الماضية الجدل بين المصريين على شبكات التواصل الاجتماعي، وراجت على الإنترنيت صورة لعملة من هذه الفئة نفت مصادر مصرفية صحتها.

وبعد طووول انتظاار ،، رسميا بالاسواق



فئة ال 500 جنيه pic.twitter.com/9ghJZN2hAL — صمتى كبريائى (@sosooo2227) June 7, 2018

ونقلت صحيفة " اليوم السابع" عن مصادر مصرفية مسؤولة تأكيدها أن لا نية في الوقت الحالي لإصدار ورقة نقدية من فئة 500 جنيه، مؤكدة على أن عملية إصدار أوراق النقد الجديدة تخضع لمعادلات اقتصادية معقدة، ومعايير أمنية دولية صارمة.

دول نزلوا فئة ال 500 جنيه 😂😂 pic.twitter.com/LArTUoN6HV — عماديانو ⚡️ (@EmadEldahrawy) June 9, 2018

وأضافت المصادر، أن صورة ورقة فئة الـ500 جنيه المتداولة غير صحيحة، فيما الصورة تبين توقيع هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري السابق عليها وبتاريخ إصدار 15 نوفمبر 2016.

المصدر: اليوم السابع