"صناعة عمّان" تطالب العراق باستثناء الصادرات الأردنية إليه من الجمرك

طالبت "غرفة صناعة عمّان"، الحكومة العراقية باستثناء المنتجات المصنوعة الأردنية من الرسوم الجمركية، تنفيذا لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.

وصرح رئيس الغرفة زياد الحمصي لصحيفة "الرأي" بأن الحكومة العراقية قررت في 5 يونيو الجاري فرض رسوم جمركية إضافية على عدة بضائع منها البدلات الرجالية (20%) والدجاج (50%) ووسائل تنظيف الأواني (30%) والقشطة (100%) والشيبس (85%) وبعض اللقاحات والمطاعيم (100%)، مؤكدا أن هذه القائمة ستؤدي إلى مزيد من التراجع في الصادرات الأردنية إلى السوق العراقية.

وأوضح الحمصي أن غرفة صناعة عمان ستضع الحكومة الأردنية القادمة أمام مسؤولياتها بضرورة متابعة إعفاء المنتجات الأردنية المصدرة إلى العراق من الرسوم الجمركية، التي فرضتها بغداد قبل نحو تسعة أشهر وبنسبة تصل إلى 30% إلى جانب أي رسوم جمركية جديدة.

وذكرت الصحيفة أن الصادرات الأردنية إلى العراق قد شهدت تراجعا كبيرا في السنوات الخمس الأخيرة.

المصدر: الرأي