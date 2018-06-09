مغادرة أول ناقلة نفط عراقية بعد توقف دام ثلاثة عقود (صور)

أعلنت وزارة النفط العراقية تصدير أول شحنة من النفط الخام، عبر ناقلة ترفع العلم العراقي، انطلقت من الموانئ الجنوبية للبلاد بعد توقف دام نحو ثلاثة عقود.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد قوله في تصريحات إن ناقلة النفط "بغداد" أبحرت مساء الجمعة من البصرة إلى الولايات المتحدة، و"هي المرة الأولى منذ 1991 التي يسير فيها العراق ناقلات النفط التابعة له".

وأعلنت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "حمولة هذه الشحنة تبلغ مليوني برميل وستقوم شركة الناقلات بتحميلها ونقلها إلى الولايات المتحدة لصالح إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة تسويق النفط".

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وتسلّم العراق مؤخرا أربع ناقلات نفط ستعزز قريبا بثلاث ناقلات إضافية.

ويعتبر العراق ثاني أكبر الدول المنتجة للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعد السعودية. وكان يملك في ثمانينيات القرن الماضي 24 ناقلة نفط دمر قسم كبير منها أو أصبح خارج الخدمة جراء الحروب المتعاقبة التي شهدتها البلاد من الحرب مع أيران (1980-1988) إلى حرب الكويت في عهد الرئيس السابق صدام حسين عام 1990، ومن ثم الغزو الأمريكي في 2003.

ووفقا للوزارة، فقد صدر العراق في شهر مايو 3,49 مليون برميل يوميا.

المصدر: أ ف ب