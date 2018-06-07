خبراء: ترامب يكلف البورصة الأمريكية تريليون دولار بتصريحاته

أكد محللون اقتصاديون في بنك "جي بي مرغان"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلف سوق الأسهم في بلاده أكثر من تريليون دولار بسبب تصريحاته المتعلقة بالقضايا التجارية.

وأوضح اقتصاديو "جي بي مرغان" في تقرير أعدوه أنه "بسبب ربط أداء السوق الأمريكية بتصريحات الرئيس السلبي منها والإيجابي، فقد أثر ذلك سلبا على سوق الأسهم بنسبة 4.5 %، أي بما يعادل 1.2 تريليون دولار".

وأشار التقرير إلى أن "الرئيس الأمريكي يصرح بشكل مستمر بتأثيره الإيجابي على البورصة، وخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مؤكدا أن البورصة الأمريكية والعالمية تتأثر بتصريحاته، التي وصفها التقرير بـ"الصارمة".

وأورد التقرير مثالا على التأثير هبوط "بورصة وول ستريت" في آذار الماضي، والتي سجلت خسائر أسبوعية تعد الأسوأ منذ يناير 2016، بفعل مخاوف من اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

المصدر: الاقتصادي