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باكستان تؤكد استعدادها للاتفاق مع روسيا على خط أنابيب بحري للغاز

مال وأعمال

باكستان تؤكد استعدادها للاتفاق مع روسيا على خط أنابيب بحري للغاز
RT
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أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية نية إسلام آباد التوقيع على مذكرة للتفاهم مع روسيا تتضمن دراسة جدوى لخط أنابيب غاز بحري يربط بين روسيا وإيران وباكستان والهند.

وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية محمد فيصل خلال مؤتمر صحفي اليوم إن "وزارتي الطاقة في روسيا وباكستان أعدتا الصيغة النهائية للمذكرة، التي تنص على إجراء دراسة جدوى لتنفيذ خط أنابيب الغاز"، مضيفا أن مشروع خط الأنابيب كان قيد الدراسة منذ 2017.

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وأشار فيصل إلى أن المشروع يعد مبادرة مشتركة بين روسيا وباكستان وإيران والهند، مؤكدا أن "موسكو وإسلام آباد تعملان بالفعل على العديد من مشاريع الطاقة بما فيها خط أنابيب للغاز بين الشمال والجنوب وإمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا، وبناء محطة كهرباء باستطاعة 600 ميغاواط" في باكستان.

المصدر: تاس

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