إيرادات قناة السويس المصرية للعام الماضي

أظهرت بيانات رسمية حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن إجمالى إيرادات قناة السويس خلال العام المالي الماضي 2016/ 2017، بلغت ما يعادل 73.2 مليار جنيه.

وأوضح الجهاز ضمن كتيب "اللمحة الإحصائية" لعام 2018، أن قناة السويس حققت مبلغا قدره 41.3 مليار جنيه في العام المالي 2015/ 2016، بارتفاع بلغت قيمته 31.9 مليار جنيه.

وأضاف الجهاز، في الكتيب الصادر عنه اليوم، أنه خلال العام المالي الماضي 2016/ 2017 شهدت قناة السويس عبور ما يزيد عن 17 ألف سفينة وناقلة، بحمولة صافية بلغ حجمها 995.1 مليون طن، مقابل 987.1 مليون طن فى العام المالي السابق له 2015/ 2016.

وكان رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس في مصر، الفريق مهاب مميش، قد أعلن أن حركة الملاحة في القناة سجلت رقما قياسيا، الأربعاء الماضي، في أعداد وحمولات السفن.

المصدر: "اليوم السابع"