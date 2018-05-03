الشروع ببناء خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" في ألمانيا

انطلقت في مدينة لوبمين الألمانية، اليوم الخميس، عملية بناء خط أنابيب الغاز الكبير "السيل الشمالي – 2"، الذي من المقرر أن يربط روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق.

وأوضحت شركة "Nord Stream 2 AG"، المعنية بالعمل على بناء الأنابيب، أنها بدأت اليوم وضع أساس لمحطة استقبال الغاز في منطقة ساحلية بلوبمين، التي تقع في ولاية مكلنبورغ فوربومرن، بالإضافة إلى تشييد المباني الإدارية.

وشددت الشركة على أن العمل كله يجري بالتوافق مع الجدول الزمني المحدد، على الرغم من أنها لم تحصل حتى الآن على جميع الوثائق الضرورية لإتمام بناء الخط، وقالت في بيان: "إننا على قناعة بأن جميع التراخيص المناسبة ستكون متوفرة لدينا".

ويشمل مشروع "السيل الشمالي -2" مد أنبوبين بسعة إجمالية تصل إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من روسيا إلى ألمانيا مباشرة عبر قاع بحر البلطيق، ويبلغ الطول الإجمالي للخط حوالي 1220 كم، ومن المفترض أن يبنى بموازاة خط الأنابيب "السيل الشمالي".

وحتى هذه اللحظة حصلت شركة "Nord Stream 2 AG" على إجازتين من ألمانيا وفنلندا فقط، ومن المتوقع أن تمنح باقي الوثائق الضرورية من قبل روسيا والسويد والدنمارك في وقت قريب.

وتملك حصة شركة "غازبروم" الروسية في المشروع 50%، بينما تصل حصة كونسورتيوم مكون من 5 شركات طاقة أوروبية الـ 50% الأخرى، لتكون لدى كل منها 10% في المشروع، الذي تبلغ كلفته العامة 9.5 مليارات يورو.

ويلقى المشروع الروسي معارضة من بعض الدول، في مقدمتها أوكرانيا التي تتخوف من فقدان إيرادات مرور الغاز الروسي عبر أراضيها، والولايات المتحدة التي تسعى إلى تسويق غازها في أوروبا. فيما تؤيده ألمانيا وسويسرا.

المصدر: وكالات

رفعت سليمان