اعتقال 11 من كبار الإداريين في أكبر بنك خاص في فنزويلا

أعلنت السلطات الفنزويلية عن اعتقال 11 شخصا من أعضاء إدارة بنك "بانيسكو"، أكبر البنوك الخاصة في فنزويلا، وحملت البنك مسؤولية "الهجمات" ضد العملة الوطنية المنهارة.

وقال المدعي العام الفنزويلي طارق صعب، في مؤتمر صحفي له، تعليقا على اعتقال الإداريين في البنك: "حددنا مسؤوليتهم المحتملة عن العديد من المخالفات، والمساعدة على إخفاء الهجمات ضد العملة الفنزويلية بهدف تدمير العملة الوطنية".

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ولم يكشف المدعي العام عن تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى إدارة البنك، وامتنع عن الرد على الأسئلة.

وتشهد فنزويلا منذ 5 سنوات انهيارا لسعر صرف عملتها الوطنية. ويبلغ سعر صرفها الرسمي 69 ألف بوليفار مقابل الدولار، فيما تتداول العملة في السوق السوداء بسعر 800 ألف بوليفار مقابل الدولار الواحد.

وتتهم السلطات القطاع الخاص بتخريب الاقتصاد الوطني، فيما تحمل المعارضة السلطات مسؤولية الأزمة الاقتصادية الحادة.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف