سوريا.. افتتاح مشروع غاز شمال دمشق

افتتح رئيس الوزراء السوري عماد خميس، اليوم، مشروع الغاز شمال دمشق في منطقتي قارة والبريج بطاقة انتاجية تبلغ 1 مليون متر مكعب يوميا وبتكلفة وصلت في مرحلة أولى 9 مليارات ليرة سورية.

وخلال لقائه العمال الذين أنجزوا المشروع أكد خميس أن "المشروع يشكل رسالة للعالم أجمع عن قوة الدولة السورية وإرادة وتصميم الشعب السوري على بناء دولته في جميع القطاعات بعد سنوات من الإرهاب".

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وقدم القائمون على المشروع شرحا عن مراحل العمل التي تضمنت إنجاز 4 آبار غاز بقيمة تصل إلى 4 مليارات ليرة سورية ومحطة قارة ومحطة البريج للغاز بقيمة تصل إلى 1 مليار ليرة سورية وإنشاء خطوط نقل الغاز بتكلفة 2.5 مليار ليرة سورية، علما أنه قد تم ربط الخطوط مع الشبكة السورية للغاز.

وأوضح المشرفون على المشروع أنه تم ضخ أكثر من مليون م3 من الغاز يوميا في الشبكة إضافة إلى 750 برميلا من المتكاثفات بما يعادل 330 ألف دولار.

جدير بالذكر أنه تم اكتشاف حقول شمال دمشق عام 2010 وتتألف من حقل قارة وحقل البريج وحقل ديرعطية.

المصدر: سانا