اليابان يقرر زيادة استثماراته في إسرائيل
Reuters
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أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال لقائه بنظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس الأربعاء عن أمله في زيادة الاستثمارات اليابانية في إسرائيل.
وقال آبي في أعقاب محادثات مع نتنياهو: "آمل أن نواصل تطوير الاستثمارات بين بلدينا".
وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الجانبين اتفقا على السعي لبدء رحلات مباشرة بين البلدين لتعزيز السياحة والاستثمار والأعمال.
وذكر البيان أن نتنياهو أشاد بـ "النمو الهائل للاستثمارات اليابانية في إسرائيل والاستثمارات الإسرائيلية في اليابان".
المصدر: أ.ف.ب
علي الخطايبة
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