البدء باستثمار منفذ "طريبيل" الحدودي بين العراق والأردن

أعلن قائممقام قضاء الرطبة عماد الدليمي، إحالة ساحات من منفذ "طريبيل" الحدودي بين العراق والأردن للاستثمار.

وقال الدليمي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن "هيئة المنافذ أحالت استثمار ساحات تابعة لمنفذ طريبيل الدولي غربي الرطبة في محافظة الأنبار، عند الحدود مع الأردن، إلى مستثمرين عراقيين لإعادة تأهيلها".

وأضاف أن "العمل الذي بدء قبل وقت قصير، حتى الآن لم ينجز في الساحات".

وأكد الدليمي أن الشركة الأمريكية "أولف كروب"، التي جرى الاتفاق معها من قبل الحكومة الاتحادية، لإعادة تأهيل وتأمين الطريق السريع الدولي الممتد من بغداد وصولا إلى الرمادي مركز الأنبار، إلى طريبيل، "لم تباشر أعمالها لحد الآن".

ولفت قائممقام قضاء الرطبة، إلى أن حركة النقل البري عبر المنفذ، انخفضت في الآونة الأخيرة، معللا ذلك بقرب الانتخابات في 12 مايو الجاري، متداركا بقوله: "المنفذ مفتوح ويعمل، لكن ليس بذات الوتيرة في الأيام الماضية".

وأعلن آمر "فوج الصقور" العراقي، العقيد شاكر الريشاوي، في 30 أغسطس عام 2017، عن افتتاح المعبر رسميا وبشكل دائم، بعد أن أنهت الأجهزة المختصة الإجراءات الأمنية والخدمية كافة لتأمين الطريق الدولي البري بين عمان وبغداد.

وحررت القوات العراقية قضاء الرطبة بالكامل من سيطرة تنظيم "داعش"، في مايو 2016، ضمن عمليات استعادة كامل مدن الأنبار.

المصدر: سبوتنيك