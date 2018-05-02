العراق يمنع استيراد خمسة أصناف من الخضراوات

حظرت وزارة الزراعة العراقية الأربعاء، استيراد خمسة محاصيل زراعية من الخضراوات ضمن خطتها الموضوعة لدعم المنتج الزراعي المحلي.

وقال وكيل الوزارة مهدي ضمد القيسي، إن "الوزارة منعت استيراد محاصيل غذائية شملت البطاطا والرقي (البطيخ الأحمر) والبطيخ (الأصفر) والفلفل (الفليفلة) والشجر (الكوسا)" اعتبارا من شهر مايو الحالي وإلى إشعار آخر.

وأشار إلى استمرار منع استيراد محاصيل الطماطم والخيار والباذنجان والثوم والأسماك المبردة وذلك لتوفر المنتج المحلي والذي يعتبر"أكثر أمانا وصحة للإنسان من المستورد".

وتلجأ الوزارة العراقية بين الحين والآخر لحظر استيراد بعض المحاصيل من الخضراوات والفواكه عند زيادة الإنتاج المحلي.

المصدر: وكالات