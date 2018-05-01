إسرائيل تسلم السلطة الفلسطينية قطاع كهرباء الضفة الغربية بصفقة مالية

وقعت إسرائيل اتفاقا مع السلطة الفلسطينية، مدته 15 عاما وبقيمة 775 مليون دولار تبني السلطة الفلسطينية بموجبه 4 محطات كهرباء وتتسلم توزيع الكهرباء للفلسطينيين في الضفة الغربية.

وبموجب الاتفاق الجديد، ستسدد السلطة الفلسطينية دينا بقيمة نحو 915 مليون شيقل لشركة الكهرباء الإسرائيلية الحكومية، على أن تتولى توزيع الكهرباء على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وستبيع الشركة الإسرائيلية الكهرباء لشركة النقل الوطنية للكهرباء الفلسطينية من خلال أربع محطات ستبنيها شركة الكهرباء الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية. وستملك الشركة الفلسطينية المحطات وتتولى توزيع إمدادات الكهرباء.

من جانبه، قال رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، في بيان، إنه "تم التوصل صباح هذا اليوم لتوقيع اتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، يتم بموجبه تحرير قطاع الطاقة الكهربائية من السيطرة الإسرائيلية الكاملة والتي استمرت لعقود طويلة".

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من جانب آخر، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن الاتفاق سيمهد الطريق أمام الفلسطينيين لتطوير شبكة حديثة.

وذكر مدير وزارة المالية الإسرائيلية، شاي باباد، أن الاتفاق "يخلق واقعا جديدا في قطاع الطاقة للفلسطينيين، ويقلص القيود على إمدادات الكهرباء، ويعزز الاستقرار الاقتصادي.. ويفتح حقبة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين".

ولا تنطبق الاتفاقية الموقعة، على قطاع غزة، حيث يعاني مليونا فلسطيني من انقطاعات متكررة للكهرباء بسبب النقص الحاد في الوقود واستمرار النزاعات بخصوص تقاسم السلطة بين حركة حماس التي تسيطر على القطاع والسلطة الفلسطينية التي تتخذ من الضفة الغربية مقرا لها.

(الدولار= 3.6141 شيقل)

المصدر: رويترز