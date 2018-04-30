ارتفاع نصيب المواطن السعودي من الناتج المحلي

أفادت الهيئة العامة السعودية للإحصاء، بارتفاع نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في البلاد، بنسبة 2.83 % في الربع الأخير من العام 2017، إلى 5429 دولارا.

وقالت الهيئة في تقريرها، إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ في الربع الرابع من العام 2017 بالأسعار الجارية، 20356 ريال سعودي (5429 دولارا)، مقارنة بقيمته في نفس الفترة من العام السابق 2016 البالغة 19795 ريالا (5279 دولارا).

وقد بلغ الناتج المحلي في الربع الأخير من العام 2017 نحو 670119 مليون ريال (نحو 170 مليار دولار) مع عدد سكان بلغ 32 مليون 920 ألف نسمة.

أما قيمة نصيب الفرد من الدخل القومي فقد بلغ في الربع الرابع من العام 2017م بالأسعار الجارية، 20464 ريالا (5506 دولارات) بارتفاع نسبته 1.86% مقارنة بقيمته في نفس الفترة من العام السابق 2016 البالغة 20269 ريالا (5406 دولارات).

المصدر: وكالات