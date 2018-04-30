العراق.. إطفاء آخر الآبار المشتعلة في حقل عجيل النفطي

أعلنت وزارة النفط العراقية، إطفاء آخر الآبار المشتعلة في حقل عجيل النفطي بمحافظة صلاح الدين، مؤكدة حرصها على الإسراع في تأهيل وتطوير الحقل.

وقال وزير النفط جبار علي اللعيبي: "الكوادر الفنية والهندسية في شركة نفط الشمال والجهات الساندة لها في الشركات النفطية والدفاع المدني قد تمكنت من إطفاء البئر 42 في حقل عجيل والسيطرة عليه بشكل كامل".

وأضاف، أن "الكوادر الوطنية أثبتت جدارتها في التعامل مع حرائق الآبار المعقدة بحرفية كبيرة واستطاعت إطفاء الحرائق بمهنية عالية وبالاعتماد على الإمكانيات المتاحة والمتوفرة وبدون الاستعانة بشركات عالمية ما وفر للخزينة الاتحادية الملايين من العملة الصعبة".

من جهته قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، إن "وزير النفط أوعز بتكريم جميع الجهات التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز الوطني وإطفاء آخر بئر من حقل عجيل النفطي، أشعلتها عصابات داعش الإرهابية أثناء فرارها من المنطقة".

وأشارت وزارة النفط في مارس الماضي، إلى أن الحقل ينتج ما بين خمسة آلاف و17 ألف برميل يوميا، وما يصل إلى 100 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، عقب استكمال المرحلة الأولى من الإصلاحات.

المصدر: وكالات