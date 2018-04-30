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توقيع اتفاق لحماية الاستثمارات بين اليابان والإمارات

مال وأعمال

توقيع اتفاق لحماية الاستثمارات بين اليابان والإمارات
Reuters CHRISTOPHER PIKE
رئيس وزراء اليابان شينزو آبي ووزير الاقتصاد الإماراتي سلطان سعيد المنصوري خلال منتدى الإمارات واليابان
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أعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي إن بلاده والإمارات ستوقعان اتفاقا لحماية الاستثمارات في خطوة ستقود إلى تعزيز تدفق الاستثمار على البلدين.

وقال آبي، الذي يرأس وفدا من نحو 27 شركة يابانية إلى منتدى الإمارات واليابان المنعقد في أبوظبي، إن "الحكومة اليابانية ستقدم المزيدا من الدعم للإمارات من خلال توقيع معاهدة الاستثمار اليوم".

وذكر أن شركة إنبكس اليابانية جددت امتيازا بحريا في أبوظبي، وأضاف أن العلاقات الثنائية في قطاع الطاقة أضحت أقوى، فيما يتعزز تعاون البلدين في قطاعات مثل الفضاء والبنية التحتية والتعليم والثقافة أيضا.

من جانبه، أشار وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان سعيد المنصوري خلال المنتدى، إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين اليابان والإمارات لامس الـ15 مليار دولار في 2017 بزيادة قدرها 8.4 في المئة عن العام السابق.

وقال إن قيمة استثمارات اليابان في الإمارات بلغت 14.3 مليار درهم (3.9 مليار دولار)، مضيفا أنه هناك "الكثير من الفرص والإمكانات لتطوير التعاون الاقتصادي" بين البلدين.

المصدر: رويترز

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