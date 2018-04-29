وزراء من الأردن وفلسطين وإسرائيل واليابان يبحثون "ممر السلام والازدهار"

عقد اجتماعي رباعي على مستوى وزراء من الأردن وفلسطين واليابان وإسرائيل على شاطئ البحر الميت في الجانب الأردني، لبحث مشروع "ممر السلام والازدهار".

ويهدف المشروع الذي أطلق العام 2007 إلى المساهمة في تحقيق السلام وتوفير مئات فرص العمل للفلسطينيين وتسهيل تصدير المنتجات الزراعية والصناعية عبر ممر خاص إلى الأردن ومنه إلى العالم.

وقال وزير الخارجية الياباني الذي ترعى بلاده المشروع، خلال مؤتمر صحفي: "نحن نشهد نتائج ملموسة، جهودنا المشتركة أخيرا بدأت تؤتي ثمارها"، مشيرا إلى أن المشروع "شهد إنشاء 12 شركة فلسطينية تعمل ضمن منطقة أريحا الصناعية الزراعية، وفرت فرص عمل لمئات الفلسطينيين".

وأكد الوزير الياباني أن "ممر السلام والازدهار مشروع حيوي لتنمية الاقتصاد في فلسطين والازدهار في وادي الأردن".

وأضاف: "الوزراء المجتمعون اليوم قدموا إلى هنا وهم يؤمنون بأن اجتماع اليوم سيساهم بشكل قوي في السلام في المنطقة... اجتماع اليوم سار بشكل جيد جدا ومنطقة أريحا الزراعية الصناعية ستتقدم إلى المرحلة الثانية".

ومثل الأردن وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري والفلسطينيين وزير الخارجية رياض المالكي، وإسرائيل وزير الاقتصاد والصناعة ايلي كوهين.

وأقيمت منطقة أريحا الصناعية والزراعية على مساحة 615 ألف متر مربع، وتقع أريحا ضمن أراضي الضفة الغربية التي كانت تتبع للأردن قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

علي الخطايبة