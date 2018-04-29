الإمارات تطلق "موانئ دبي العالمية كارغوسبيد" لنقل البضائع براً بسرعة الطائرات

أطلقت الإمارات نظام "موانئ دبي العالمية كارغوسبيد"، الذي من المتوقع أن يسمح بنقل البضائع برا بسرعة فائقة تقارب سرعة النقل الجوي وبتكلفة تقارب الشحن بالحافلات.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، يأتي تنفيذ المشروع بالشراكة بين "موانئ دبي العالمية" وشركة "فيرجين هايبرلووب وان" العالمية.

وتقوم فكرة النظام الجديد على تكنولوجيا "الهايبرلووب" وهي عبارة عن نظام نقل فائق السرعة، يعمل من خلال دمج أنابيب منخفضة الضغط مفرغة من الهواء، وتصل سرعة المركبات داخلها إلى مستويات عالية تناهز 1000 كيلومتر في الساعة الواحدة، بما يفوق سرعة قطارات السكك الحديدية بنسبة تتراوح بين 200% إلى 300% وبما يعادل 300 متر في الثانية الواحدة.

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وعلاوة على السرعة، فإن هذه التكنولوجيا تمتاز بعدة خصائص من أهمها أنها صديقة للبيئة حيث تعمل باستخدام الطاقة الكهربائية بالكامل بدون أي انبعاثات ملوثة للبيئة، فضلا عن كون تصميم النظام يراعي أعلى درجات كفاءة الاستخدام للطاقة، ما يجعله أقل تكلفة مقارنة بوسائل النقل التقليدية، في حين يتمتع النظام بأعلى درجات الأمان حيث يعمل وفق تقنيات التحكم الذاتي ما يحد من الأخطاء البشرية ويقلل كذلك من نسب التأخير المحتملة في عمليات النقل.

وستقوم أنظمة "موانئ دبي العالمية كارغوسبيد" بنقل البضائع ذات الأولوية ومنها البضائع القابلة للتلف بسبب عنصر الوقت، بما في ذلك الأطعمة الطازجة والإمدادات الطبية، والإلكترونيات وغيرها .. وستوسع هذه الأنظمة من قدرات شحنات النقل عبر الاتصال بنقاط قائمة على الطرق وسكك الحديد والنقل الجوي.

المصدر: وام