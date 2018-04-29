أوروبا تهدد واشنطن بـ"رد ثلاثي المسارات" على قيودها التجارية

توعدت مفوضة شؤون التجارة الأوروبية سيسليا مالمستروم واشنطن بـ"رد ثلاثي المسارات" في حال فرضت الأخيرة رسوما جمركية على الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي.

وفي تصريح لصحيفة Frankfurter Allgemeine Zeitung الألمانية اليوم الأحد، أكدت مالمستروم أن بروكسيل تراهن في الوقت الحالي على المفاوضات و"الحوار على مستوى رفيع"، وأنه إذا لم توافق واشنطن على التراجع "ولأمد طويل" و"بلا مشروط" عن فكرة فرض الرسوم، فإن أوروبا ستضطر إلى اتخاذ إجراءات لازمة.

وفي وقات سابق أوضحت المفوضية الأوروبية أن "الرد ثلاثي المسارات"، يتضمن الرجوع إلى منظمة التجارة العالمية، وخطوات دعم المنتجين الأوروبيين وفرض الرسوم على السلع الأمريكية، بما فيها الصلب وعصير البرتقال، والجينز، والويسكي، ودراجات "هارلي-ديفيدسون" النارية.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أقر فرض رسوم جمركية على واردات بلاده من الصلب بنسبة 25%، ومن الألومنيوم بنسبة 10% منذ 23 مارس الماضي، بدعوى حماية الأمن القومي للولايات المتحدة، لكنه أرجأ تطبيق هذا القرار على أستراليا، والأرجنتين والبرازيل وكندا والمكسيك وكوريا الجنوبية، ودول الاتحاد الأوروبي، حتى 1 مايو المقبل.

المصدر: وكالات

متري سعيد