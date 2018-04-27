موسكو تعرض مساعدة الكوريتين في الطاقة وسكك الحديد

رحبت موسكو باجتماع القمة التاريخي الذي عقد اليوم الجمعة بين زعيمي الكوريتين، وأعربت عن استعدادها لتسهيل التعاون بينها والكوريتين في مجالات السكك الحديدية والغاز والطاقة.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن الاجتماع يعد خطوة مهمة نحو المصالحة الوطنية وإقامة العلاقات، وأضافت أن موسكو تقيم بشكل إيجابي الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال لقاء زعيمي الكوريتين.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن هذه الخطوة تؤكد عزم الجانبين على تجاوز جميع المشاكل في شبه الجزيرة الكورية بالطرق السياسية والدبلوماسية.

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وتبنى رئيسا كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والجنوبية مون جيه إن، اليوم بيانا مشتركا أعلنا فيه عن الوقف المتبادل لجميع الأعمال العدائية بين بلديهما وبدء "عهد جديد" في شبه الجزيرة الكورية.

كما اتفقت الكوريتان على تنفيذ مشاريع كانت معلّقة، واتخاذ خطوات جادة لربط السكك الحديدية والطرق بين البلدين وتحديثها واستغلالها لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار في شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي