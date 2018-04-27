تضخم أرباح فيسبوك بعد فضيحة "كامبريدج أناليتيكا"!

فاجأت فيسبوك الجميع بعد إعلانها عن معدل أرباح كبير، بزيادة بلغت 63% عن الربع الأول من العام الماضي، وذلك رغم الضغط الذي سببته فضيحة "كامبريدج أناليتيكا".

وقد تدل الأرباح الكبيرة لهذا العام على فشل فضيحة "كامبريدج أناليتيكا" في التأثير الحقيقي على شعبية فيسبوك العالمية، أو على ثقة المستخدم بها. كما تدل على فشل الحملة العالمية الواسعة التي شنت ضد فيسبوك والتي رمزت بـ "deletefacebook#"، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

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وزادت الأرباح في الربع الأول من 2018 إلى 12 مليار دولار أمريكي، وبعدد مستخدمين إجمالي يقدر بأكثر من 2.2 مليار.

وللتذكير، ظهرت الفضيحة الأخيرة عندما تسربت أخبار مؤكدة عن امتلاك شركة الاستشارات البريطانية، "كامبريدج أناليتيكا"، معلومات شخصية حول 87 مليون مستخدم لفيسبوك، الأمر الذي نفت الأخيرة وجود أي صلة مباشرة به. كما ترافق الخبر مع اعتذار رسمي من فيسبوك للمستخدمين، والتعهد باتباع سياسة خصوصية أكثر انضباطا، في المستقبل.

المصدر: تلغراف

قتيبة دعبول